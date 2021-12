Volcan aux Canaries : l’interminable éruption

Les scientifiques en sont persuadés ; l'éruption du volcan Cumbre Vieja sera sans doute la plus longue jamais connue sur l'île de la Palma. Le record actuel date de 1585 avec 84 jours d'éruption contre 73 aujourd'hui. Un record en voie d'être largement battu. Destruction d'habitations, évacuation de plus de 7 000 personnes, des tonnes de cendres et des émanations de gaz toxiques, le volcan surveillé en permanence est une menace constante pour la Palma. À 30 km sous l'île, la quantité de magma ne semble pas diminuer. La très forte activité sismique depuis deux mois est la preuve que la lave continue de percer les croûtes terrestres. Les séismes et la qualité de l'air permettent aux scientifiques de déterminer la durée de l'éruption comme nous l'explique Patrick Allard, qui participe à l'étude du volcan. “Le jour où s’arrêtera cette sismicité, on va avoir une diminution conséquente des flux de gaz émis. On va pouvoir commencer à penser que l’éruption tend vers sa fin”. Si l'activité avait faibli la semaine dernière, elle a repris comme jamais depuis ce week-end. Mardi, 375 séismes ont été enregistrés. Un record depuis le début de l'éruption. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Ponsar, A. Rouve, L. Koceir, S. Vignon, M. Neboth, M. Vienot