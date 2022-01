Volcan des Canaries : des tonnes de cendres à déblayer

110 jours après le début de l'éruption, le Cumbre Vieja s'est rendormi. Il trône désormais sur un océan de cendre avec ça et là quelque îlots, les toits des maisons engloutis. Celle de Félix Rodriquez n'a pas été détruite, mais visuellement pour lui, c'est toujours le choc. À La Palma, aux Canaries, 1 300 habitations détruites, 7 000 personnes évacuées. Cette semaine, un millier a pu revenir malgré une route coupée. Il faut faire le tour complet de l'île. Deux heures de trajet au lieu de cinq minutes en temps normal. Et puis, il y a les conduites emportées, l'absence d'eau notamment. Jeunes ou seniors, la tâche s'annonce colossale avec des milliers de tonnes de cendres et de laves à déblayer. Mais pour certains, ce n'est plus le moment de se plaindre. Les volcanologues rappellent pourtant que tous les risques ne sont pas écartés. Températures du sol élevées, émission de gaz potentiellement toxique devraient continuer des semaines et même des mois. TF1 | Reportage O. Santicchi