Volodymyr Zelensky à Paris : que sait-on de cette visite surprise ?

Après Londres, le président ukrainien est en visite à Paris ce mercredi 8 février. "C'est notamment pour des raisons de sécurité que cette visite a été annoncée à la toute dernière minute. Ce n'était pas à l'agenda du président Emmanuel Macron, qui accueillera Volodymyr Zelensky dans la cour de l'Élysée avec les honneurs de la Garde républicaine pour cette première visite en France depuis le début de la guerre", explique Marie Chantrait. "Une déclaration conjointe est prévue, puis un dîner de travail en présence notamment du chancelier allemand Olaf Scholz. Tout un symbole. Si le président ukrainien se déplace aujourd'hui, c'est une nouvelle fois pour mettre la pression sur les Européens, avec un message principal : livrez-nous plus d'armes et notamment maintenant, et surtout des avions de combat", poursuit-elle. TF1 | Duplex M. Chantrait