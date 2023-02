Volodymyr Zelensky : une visite historique en France

Un dîner est organisé à la toute hâte à l'Élysée. La visite du président ukrainien n'était pas prévue à l'agenda. Autour de la table ce soir, il y aura Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf scholz et Volodymyr Zelensky. C'est une visite éclair au bout d'une journée passée aux Royaume-Uni. Accueilli sur le tarmac de l'aéroport par le Premier ministre Rishi Sunak, le président ukrainien est ensuite reçu au Downing Street et même à Buckingham palace par le roi Charles III. Le moment le plus fort de la journée, ce fut son discours dans l'impressionnant Westminster hall, devant un Parlement britannique au grand complet. "La liberté vaincra, la Russie perdra", tel a-t-il déclaré. Volodymyr Zelensky a offert un casque de pilote au Parlement britannique. Il s'agit d'un cadeau symbolique pour réclamer des avions de combat à ses alliés. TF1 | Reportage N. Gandillot, S. Jou