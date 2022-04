Volotea en grève : le cauchemar des voyageurs

Ils auraient préféré raconter leurs souvenirs de vacances, mais c'est la galère de retour depuis les îles Canaries que le couple retiendra. Après trois heures de retard de décollage, ils n'ont pas atterri à Strasbourg, mais à Nantes, à 900 km de là. Olivier et Marjorie doivent prendre un premier train direction Paris, trouver une chambre d'hôtel sur place avant leur second train le lendemain matin. Au total, ils auront déboursé 85 euros. Ce week-end, de nombreux clients de la compagnie aérienne se sont retrouvés dans la même situation avec des vols retardés ou annulés. Un avion parti de Nice est arrivé avec trop de retards au Luxembourg. Aéroport fermé, il a finalement atterri à Lyon. Les passagers ont fini le trajet en car. Pourront -ils se faire dédommager ? Contactée, Volotea a assuré qu'elle procédera aux remboursements. Elle devra également dédommager ses clients pour les retards de plus de trois heures. Derrière ces dysfonctionnements se trouve une grève des salariés. En effet, les syndicats dénoncent les conditions de travail dans cette entreprise espagnole visée par deux procès. Selon eux, les salaires plus bas par rapport aux autres compagnies low-costs. Un nouveau préavis de grève a été déposé pour jeudi prochain. Les syndicats réfléchissent à le prolonger ce week-end. T F1 | Reportage M. Guiheux, J. Lacroix-Nahmias