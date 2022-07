Vols à l’arraché : les touristes étrangers particulièrement ciblés

Cette femme qui saute d’un scooter et ces hommes au pas de course dans les escaliers du métro sont tous des policiers en civils. Ils passent une bonne partie de leur été à pourchasser les voleurs et les arrêter. En cette saison, la zone qu’ils surveillent, c’est les alentours du Louvre. Musée, boutiques de luxe, restaurants attirent des milliers de touristes, mais pas seulement. Vigilance accrue dans les secteurs les plus visités de la capitale. Avec le retour des touristes, les vols à tir augmentent à plus 24%. À côté des pickpockets, d’autres malfaiteurs sont plus violents : vols à l’arraché, menaces, en plein jour, sous les yeux des commerçants. Pendant qu’au Trocadéro, des fonctionnaires en tenue tentent de dissuader les délinquants revenus aux tuileries au centre de Paris. Deux jeunes femmes, bien connues des hommes de la BAC, font partie d’un réseau bien établi. Les touristes américains sont les cibles privilégiées en ce moment. Ce sont eux qui dépensent le plus pendant les vacances. Et si les vols de portable et porte-feuille faits par les petits larcins sont les plus courants. D’autres voleurs travaillent en costume-cravate. Cette année 2022, les vols et agressions de touristes reviennent à un niveau équivalent à celui de 2019. T F1 | Reportage B. Guenais, V. Pierron, B. Poizeuil