Vols à l'étalage : des antivols sur la nourriture au Portugal

Une boîte de thon est devenue le symbole de la crise. Il s'agit d'un produit à 2,80 euros. Et pourtant, il est dans une boîte anti-vol. Ces dispositifs que nous filmons en caméra discrète ne sont pas nouveaux au Portugal. Mais ils sont plus que jamais d'actualité. Alors que les prix augmentent dans tout le pays, les vols se multiplient. Dans son épicerie de quartier, Vitor Gomes, commerçant, a bien noté cette tendance. Selon les chiffres de la police, le nombre de vols de produits alimentaires pourrait avoir augmenté d'ici la fin de l'année d'au moins 40 % par rapport à l'an dernier. Au moins, car ces projections ne prennent en compte que les vols détectés et signalés aux forces de l'ordre. Au Portugal, l'inflation sur les produits alimentaires atteint 17 %. Ce sont cinq points de plus qu'en France. Comme près d'un Portugais sur cinq, Bruno vit désormais sous le seuil de la pauvreté avec moins de 554 euros net par mois. Ce père de deux enfants s'en remet à des associations caritatives. Près de 250 familles viennent chercher de l'aide, un chiffre en constante augmentation. Le Portugal est l'état membre de l'Union européenne où le taux de pauvreté a le plus augmenté en un an. TF1 | Reportage J. Garrel, H. Lévêque