Vols à l'étalage : les photos des suspects en vitrine

Ce petit supermarché près de Metz (Moselle) est victime de dizaines de vols tous les mois. Il y a quelques jours, le gérant a identifié cette voleuse présumée grâce à la vidéosurveillance. Il porte plainte et décide de publier les images sur les réseaux sociaux. C'est une pratique illégale. Partout dans le pays, la pratique se répand. Des photos de suspects sur les réseaux sociaux ou en vitrine. C’était encore le cas en début de semaine à Nice avec cette affiche sur la porte d’une boutique de vêtements. Afficher ces photos est pourtant totalement illégal. Cette commerçante a choisi de ne pas porter plainte. Dans le quartier, l’initiative divise. Les commerçants qui publient ou affichent ces images en cours jusqu’à 15 000 euros d’amende et un an de prison. Ces délations sont aussi courantes à l’étranger, comme avec ce mur des voleurs à Singapour ou encore la vidéo d’une propriétaire de chien aux États-Unis publiée sur Internet pour ne pas avoir ramassé les déjections de son animal. TF1 | Reportage V. David, A. Flieller, E. Vinzent