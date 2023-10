Vols à l'étalage : les supermarchés se barricadent

Du café soluble à sept euros protégé comme s'il s'agissait du dernier smartphone, de la lessive dans une boîte en plastique impossible à dérober, les supermarchés anglais s'arment contre les vols à l'étalage. L'un d'eux a même décidé d'expérimenter des boîtes vides dans les rayons, pour le café. Il faut les demander en caisse. C'est une stratégie adoptée au Freshfields Market, un magasin en banlieue de Londres. Benedict Selvaratnam, le gérant, constate une dizaine de vols par jour, un manque à gagner de plusieurs milliers d'euros. Il a aussi fait installer 45 caméras de vidéosurveillance, mais rien ne semble suffire. Certains voleurs présumés, pris sur le fait par le personnel du magasin, se montrent agressifs, comme sur une vidéo captée à l'entrée. Des employés ont même démissionné, craignant pour leur sécurité. Rithu Vasu refuse de travailler le soir. Pour protéger ses employés et l'argent dans les caisses, le gérant a installé des vitres en verre renforcé et acier. Plus de 7 000 euros, ce sont les mêmes vitres qui sont installées dans les banques, des méthodes toujours plus radicales. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage E. Stern, L. Larvor