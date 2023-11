ENQUÊTE - Vols, agressions, déchets... Le Champ-de-Mars à l'abandon ?

Sur le parvis de la tour Eiffel, il y a des bennes à ordures par dizaines et des travaux qui semblent ne jamais vouloir s'arrêter. Côté restauration, la pâte à crêpes est travaillée à même le sol, dans un bac en plastique. Tout autour, il y a jusqu'à une centaine de vendeurs à la sauvette et dès qu'un camion de police arrive, tout est remballé, pour quelques secondes seulement, le temps de trouver un autre point de chute. Si on regarde les chiffres, la préfecture de Champ-de-Mars évoque sur les huit premiers mois de l'année 2023, 30 000 évictions, mais aussi 3 200 verbalisations, ce qui fait 233 gardés à vue et plus de dix tonnes de marchandises déjà saisis. Parmi les produits saisis, il y a de l'alcool, vendu à la sauvette. Et puis il y a les jeux d'argent, une petite mafia très organisée, venue souvent d'Europe de l'Est. Depuis deux ans, la préfecture évoque trois viols, neuf agressions sexuelles au pied de la tour Eiffel. La préfecture de police promet un renforcement du dispositif. Preuve que l'insécurité s'enracine, tous les après-midis, une camionnette de la police est présente pour recueillir les plaintes des riverains et des touristes. TF1 | Reportage F.X. Ménage, O. Cresta