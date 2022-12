Vols annulés, embouteillages : le Royaume-Uni paralysé par la neige

Les skis, c’étaient seulement les moyens les plus efficaces de se déplacer ce lundi dans le sud de l’Angleterre. Cinq centimètres de neige en plaine, c’est assez pour décorer Big Ben, cela suffit aussi pour paralyser la moitié du pays. Dans les aéroports de la capitale, des centaines de passagers ont dormi à même le sol, comme à Stanstead. Les vols ont été annulés dimanche soir, 140 en tout. Ils ont dû passer la nuit dans le terminal, parce que les pistes sont couvertes de glace. Les avions ont finalement pu redécoller dans l’après-midi. Et voyager par la route, n’était pas simple non plus. Il y a eu de nombreux carambolages, sans accident grave. Les conducteurs qui ont voulu prendre la route ce lundi matin évoluait sur une patinoire. Les autorités ferment donc plusieurs axes, le temps de les déneiger. Les voyageurs qui avaient du train à prendre n’ont pas eu plus de chance, une partie du réseau était paralysée, obligeant les passagers à de longues heures d'attente devant des écrans qui affichaient “annulation sur annulation”. L’épisode de neige pour l’Angleterre est terminé, c’est maintenant plus au nord, en Écosse qu’elle devrait recommencer à tomber cette nuit. TF1 | Reportage F. Litzler, E. Dubosc