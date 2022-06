Vols annulés : quelles solutions pour les voyageurs ?

Ce devait être un voyage de rêve à Venise. Un cadeau d’anniversaire pour les 18 ans de sa nièce. À l’aéroport, Carole et sa famille ont bien enregistré leurs valises, mais ne pourront jamais embarquer. Leur vol a été annulé. Depuis un mois, elle multiplie les appels et les courriers. Sans résultat. Des dossiers comme celui de Carole, Jérémy Rozenberg, directeur des opérations chez Air-indemnite.com, en traite près de 250 000 par an. Des passagers, souvent démunis face aux compagnies aériennes, font appel à ses services pour obtenir réparations. Une indemnité est attribuée quand l’annulation relève de la responsabilité de la compagnie, comme une grève ou un manque de personnel. Des situations fréquentes, en ce moment, dans de nombreux aéroports européens, comme ici, en Angleterre. Notre équipe a contacté les compagnies, l’une d’entre elles nous a fait parvenir un communiqué et propose trois options : “être transféré sur un autre vol, effectuer une nouvelle réservation ou recevoir un remboursement”. Les passagers peuvent également se faire rembourser d’autres frais annexes occasionnés par ces annulations, comme un frais de taxi, ou d’hôtel. T F1 | Reportage C. Abel, M. Stiti, N. Clerc