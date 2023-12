Vols, braquages : des commerçants sur le qui-vive à Noël

Tout s’est passé très vite dans une épicerie ouverte la nuit. C’était le 28 novembre dernier, vers trois heures du matin. Encore sous le choc, l’employée a peur des représailles et ne veut pas montrer son visage. Les deux individus l’ont braqué violemment en tirant un coup de feu. Les deux auteurs ont pris la fuite, avec près de 500 euros. Quelques jours avant, c’est une pharmacie qui a été braquée pour son fond de caisse, en plein centre-ville, malgré les caméras de vidéosurveillance. Comme dans une bijouterie, où les braqueurs sont repartis avec des montres de luxe. Ces vols à main armée occupent pleinement les services d’enquête de polices, qui ont réussi à interpeller une dizaine d’individus ces dernières semaines, grâce aux caméras sur la voie publique. À l’approche des fêtes, les faits se multiplient. Chaque jour, des policiers patrouillent dans les rues commerçantes et dans les centres commerciaux. TF1 | Reportage P. Lefrançois, C. Salmon Villa, J. Gobin