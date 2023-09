Vols dans les champs : le ras-le-bol des agriculteurs

Sur un champ poussaient des potirons, mais il a été pillé. Environ un tiers de la récolte a été volé par des particuliers. Comme une femme venue avec son sac et filmée à son insu par le propriétaire du champ, il y a quelques jours. Maxence Lauwerie, agriculteur à Merris, cultive des poireaux et il surveille régulièrement ses champs grâce à son drone. Ce 23 septembre, plusieurs rangées ont encore été volées. Dans un champ de pomme de terre, plusieurs dizaines de kilos ont aussi été dérobés. Depuis un an et la hausse des prix des légumes en magasin, les vols dans les champs sont en pleine recrudescence. Mais pour les agriculteurs, qui doivent livrer des coopératives, c'est un gros manque à gagner, comme nous l'explique Romain Verriele, agriculteur et président des syndicats des Jeunes Agriculteurs des Flandres. Alors, les agriculteurs s'organisent pour mettre en place des surveillances et des caméras. Mais surtout, ils en appellent au civisme de chacun, à l'aide de grandes pancartes aux abords de leurs champs. TF1 | Reportage M. Fiat, C. Yzerman