Vols dans les hôtels et restaurants : une addition salée

Il ne s'agit pas d'un braquage ni d'un déménagement, mais d'un vol dans un hôtel. Tout dans cette chambre d'hôtel a disparu. La camera filme des gens avec la télé sur le dos et des sacs remplis d'objets volés. Les voleurs sont en fait des clients. Ils étaient plusieurs, deux d'entre eux ont loué la chambre et les autres sont des complices. Ils ont profité de la nuit pour dérober l'équivalent de 7 000 euros de biens. Les clients cambrioleurs ont été retrouvés et arrêtés par la police. Ils risquent trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Les restaurants aussi sont victimes de clients voleurs. Des couverts, des serviettes, les sucriers, et même les plantes disparaissent. Les vols sont les plus fréquents dans les toilettes à l'abri des regards. Une restauratrice a fait ses calculs et à la fin de l'année cela représente une part non-négligeable de ses revenus, l'équivalent de 2 000 euros, soit la prime de fin d'année pour ses employés. Cette pratique ne concerne pas uniquement l'Hexagone. Une Américaine, par exemple, se vente sur les réseaux sociaux d'avoir équipé toute sa cuisine de vaisselles volées dans les restaurants. Pour un expert du secteur, l'inflation dans le pays devrait encore accélérer le phénomène. Pour les établissements, le coup est déjà très élevé. TF1 | Reportage T. Vartanian, M. Merle, S. Roland