Vols de câbles : un trafic très lucratif

Autour du parc photovoltaïque, il ne reste que cette discrète entaille dans le grillage de leurs passages, et des dizaines de milliers d'euros de préjudices pour son propriétaire. Les malfaiteurs sont repartis avec 17 kilomètres de câbles électriques, sectionnés à l'arrière des panneaux. L'opération a été menée en pleine nuit et en quelques heures seulement, au grand étonnement du propriétaire. Sa mésaventure est loin d'être un cas isolé. Ces derniers mois, les vols comme celui qui vient de se produire à Mios se multiplient partout dans le pays. La semaine dernière, à Carhaix, des câbles enfouis de ligne téléphonique ont été volés. À Angerville, un kilomètre de câble ferroviaire a été dérobé. À Bordeaux, les voleurs s'en sont pris à des poteaux d'éclairage. Ce ne sont pas les câbles en eux-mêmes qui intéressent les malfaiteurs, mais ces petits fils de cuivre que l'on trouve à l'intérieur. Son prix a bondi en un an. La tonne de cuivre est passée de 8 800 euros en mars 2021 à 10 700 euros en mars 2022, une hausse de 21%. Son trafic devient donc très rentable. C'est un produit bien souvent transformé qui rend les filières extrêmement difficiles à démanteler. Mais ce n'est pas impossible. La semaine dernière, à Bordeaux, quatre voleurs de câbles ont été jugés. Ils ont écopé de six mois de prison avec sursis. T F1 | Reportage R. Bey, Y. Chambon