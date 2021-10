Vols de carburant : l'inquiétude des professionnels

La mésaventure est arrivée à Christophe Thouron, il y a quelques jours seulement. Sur une aire de stationnement, ce chauffeur routier est parti manger au restaurant. Et à son retour, il a retrouvé son bouchon de réservoir posé sur son camion. Environ 200 litres de carburant ont été siphonnés en son absence. Le vol de carburant n'est pas nouveau. Mais il augmente avec la hausse des prix à la pompe. Les professionnels s'attendent à voir les tentatives se multiplier avant les fêtes de fin d'année. Nicolas Guyamier, responsable d'entreprise de transport en Gironde, a constaté la hausse des vols. Clôture, éclairage automatique, vidéo surveillance, alarme, ... Il a sécurisé son site il y a quelques années pour contrer les voleurs. Cependant, c'est quand les camions sont à l'extérieur qu'ils sont vulnérables. Et même les dispositifs anti-siphonnage ont leur limite. Parmi les solutions envisageables, des systèmes d'alarme, mais surtout l'attitude des chauffeurs. Par exemple, un couple de routiers roumains croisé par nos journalistes a choisi une technique. Le plus souvent, il continue de rouler pendant la nuit. Et pour faire une pause, il privilégie les stations sécurisées. En France, certaines aires sécurisées restent gratuites, mais elles sont imposées par les transporteurs.