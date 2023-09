Vols de carburants : le ras-le-bol des transporteurs routiers

L’employé de la société tente d’intervenir, mais les ravisseurs sortent une arme et le menacent de faire feu s’il ne bouge pas son véhicule. Impuissant, le salarié doit laisser partir les cambrioleurs avec l’équivalent de 4 000 euros de carburant. Les voleurs ont siphonné cinq camions en moins de 20 minutes, un phénomène récurrent, l’entreprise s’est déjà faite dérober près de 40 000 euros de gazole en un an. Alors, le patron réfléchit à faire appel à une société de gardiennage pour un coût estimé de 70 à 100 000 euros à l’année, sans grande conviction. À 20 kilomètres, une entreprise est aussi victime de vols réguliers, y compris à l'intérieur de son site. Les dirigeants donnent une consigne claire à leurs chauffeurs de ne remplir leur réservoir qu’avec le minimum nécessaire pour le trajet à effectuer. Malheureusement, leur stratégie n’a pas empêché plusieurs vols pour un montant de plus de 10 000 euros sur une année. TF1 | Reportage S. Guerche, K. Moreau