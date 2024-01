Vols de colis : comment sécuriser sa boîte aux lettres ?

Les vols de colis se multiplient, et parfois même, c’est entre voisins. Comme les images de vidéosurveillance, où l’on voit un résident muni d’une clé de facteur, capable d’ouvrir toutes les boîtes aux lettres. Il en profite pour dérober, à deux reprises, plusieurs colis. Mais le plus souvent, ces vols sont commis par les livreurs eux-mêmes. Une résidence près de Bordeaux en a fait la triste expérience à Noël. Julien, n’était pas le seul. Le même jour, une dizaine de résidents trouvent leur boîte aux lettres vide. Le mystère est vite résolu par une voisine qui promenait son chien, à seulement 200 mètres de la résidence. Certains cadeaux coûtaient jusqu’à 200 euros. Les résidents ont porté plainte, mais surtout, ils ont choisi de ne plus se faire livrer dans leur boîte aux lettres. Les fêtes de fin d’année sont les périodes les plus propices aux vols. Les délinquants ne se contentent même plus d’utiliser des clés de facteurs, ils n’hésitent pas à forcer les halls d’entrée et à détruire les boîtes aux lettres. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Viera, I. Zabala