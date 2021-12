Vols de colis : une hausse inquiétante à l’approche des fêtes de Noel

Voici des voleurs de colis en action, filmés par des caméras de vidéosurveillance. Quand certains utilisent la force, d’autres parviennent à se procurer des pass, des clés de facteur, capables d’ouvrir toutes les serrures, avant de repartir l’air de rien. Et parfois, ce sont les livreurs eux-mêmes qui se servent dans votre courrier. Ici, l’homme en gilet orange dépose son avis de passage. Il a donc rempli son rôle. mais profite des boîtes aux lettres ouvertes pour dérober d’autres colis avec un complice. À Toulouse, Carole avait acheté en ligne une robe à sa nièce pour Noël. D’après le transporteur, la commande a bien été livrée. Mais lorsqu’elle veut récupérer son colis, elle retrouve les boîtes aux lettres de son immeuble vandalisées. Ces témoignages de plus en plus nombreux, surtout à l’approche des fêtes, sont liés aussi à l’explosion de la vente en ligne depuis l’apparition du Covid-19. Et ces dernières semaines, jusqu’à quatre millions de colis sont livrés chaque jour en France. Si les vols ne concernent qu'une infime partie de ces millions de livraisons quotidiennes, la peur d’être victime pousse, notamment les copropriétaires à agir. Dans cette résidence de Courbevoie, tous les halls sont désormais équipés de vidéosurveillance. Pour prévenir encore un peu plus les vols, les facteurs aussi ont leurs conseils. Ils vous invitent à privilégier les livraisons à main propre ou dans des relais colis. Si malgré ces précautions, vous êtes tout de même victime d’un vol de colis, c’est auprès du site Internet marchand que vous devrez faire une réclamation. Le pic de livraison pour les fêtes de fin d’année est attendu la semaine prochaine. T F1 | Reportage I. Bornacin, S. Humblot