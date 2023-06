Vols de cuivre : des quartiers privés d'éclairage à Tours

Mauvaise surprise au réveil pour Élisa, début 2023. Des câbles électriques ont été sectionnés par des voleurs, dans la nuit, juste devant chez elle. Par conséquent, il n'y avait plus d'électricité dans sa maison, ni d'éclairage public pendant une semaine. Des vols qui se multiplient au cours des mois qui suivent, à Tours. Cinq kilomètres de câbles dérobés, comme aux abords d'un parking où les voleurs ont tout arraché. Même constat autour d'un lac, il n'y a plus aucune lumière la nuit. Des problèmes de sécurité pour les habitants et la mairie, mais surtout des réparations qui ont un coût. "Vu l'étendue des travaux qu'il faut mettre en œuvre pour réparer, au minimum, c'est 70 000 euros, au maximum ça peut monter à beaucoup plus, plusieurs centaines de milliers d'euros" affirme Philippe Geiger, adjoint EELV au maire de Tours et délégué à la tranquillité publique et à la police de proximité. Une enquête est en cours pour identifier les voleurs. Tous agissent dans des lieux isolés, sans vidéosurveillance, de quoi se faire de l'argent facile. La mairie de Tours envisage de passer à l'alimentation solaire, seule solution pérenne pour éviter les vols de cuivre. TF1 | Reportage M. Bajac, L. Lassalle