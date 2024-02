Vols de cuivre : un métal si précieux

Dans les déchetteries à l'abri des regards, les voleurs opèrent la nuit, en bande. Sur les images de vidéosurveillance en région parisienne, plusieurs individus escaladent un grillage pour tenter de voler du cuivre. François Excoffier, patron du centre de tri Excoffier Recyclage, se souvient parfaitement du dernier vol dont il a été victime. Un soir dans sa déchetterie, plusieurs individus s'introduisent pour voler du cuivre et ce n'était pas la première fois. Depuis, il n'y a plus aucun vol de cuivre dans la décharge. Le patron consacre 400 000 euros par an à la sécurité de l'ensemble de ses sites. Caméras de vidéosurveillance, alarmes, il emploie même un ancien gendarme pour s'assurer qu’il n’y ait aucune intrusion. Si les voleurs convoitent autant ce métal, c’est parce qu’il est très facile à écouler. Son prix a augmenté de 30% en moyenne ces cinq dernières années. Aujourd’hui, 100 kilos de cuivre peuvent se revendre facilement chez un ferrailleur autour de 700 euros. Après avoir volé dans les centres de tri, certains délinquants s’en vantent sur les réseaux sociaux et expliquent même comment faire pour dénuder les câbles et en extraire le cuivre. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Quancard, B. Delaubert, C. Chevreton