Vols de marchandises : le procès des voltigeurs de l'autoroute

Ils ont commis onze vols en pleine nuit entre 2018 et 2019, avec un seul mode opératoire digne des plus grandes cascades du cinéma et redoutablement efficaces. La première étape consiste à repérer un camion transportant depuis un entrepôt des cosmétiques, des parfums ou du matériel informatique. Les braqueurs le suivent sur l'autoroute. Tout se passe alors à la vitesse de 90km/h. Ensuite, un premier véhicule se positionne devant le camion pour le ralentir et un autre le colle à l'arrière. Un des voltigeurs en sort par le toit ouvrant, monte sur le capot, fracture les portes du poids lourd et vole la marchandise qu'il contient. Le larcin est transféré par le toit d'un utilitaire. Les chauffeurs routiers ne s'aperçoivent même pas du vol avant d'arriver à destination pour décharger leur marchandise, ou ce qu'il en reste. Des peines de trois à huit ans ont été requises contre les prévenus de nationalité roumaine. Des sanctions jugées trop sévères par la défense. La marchandise volée est ensuite écoulée en Roumanie. Le procès des seize prévenus s'est achevé ce mercredi soir. Le jugement sera rendu jeudi prochain. T F1 | Reportage T. Malandrin, A. Ponsar.