Vols de matériels : un fléau pour les agriculteurs

Ce mercredi matin, les gendarmes n'avaient prévu ni arrestation ni contrôle routier. L'heure était plutôt à la prévention auprès des agriculteurs du Maine-et-Loire. Il faut dire que les exploitations du secteur sont régulièrement victimes de cambriolage. C'est le cas par exemple sur le terrain de la famille Delanoë à Tremblay. Elle possède 1 300 veaux et une centaine d'hectares de culture. Récemment, en pleine nuit, des voleurs ont dérobé dans leur atelier une dizaine d'outils électriques qui servaient pourtant au quotidien. Le préjudice total s'élève à 4 000 euros. Les carburants sont l'autre denrée très prisée en ce moment des délinquants. Dans la région, certains exploitants ont vu leur cuve entièrement siphonnée. Toutes les semaines, les gendarmes partent donc à la rencontre des agriculteurs. Leur objectif numéro 1 est d'empêcher de nouveaux vols. Transformer son exploitation en quasi-forteresse, certains éleveurs y ont été contraints. C'est le cas de Yannick Goyer, exploitant agricole de la ferme-auberge La Touche à Tremblay. Au beau milieu de la nuit, on lui a volé une cinquantaine de canards. Depuis, il a fait installer des caméras de surveillance et des portails fermés à clé. Les forces de l'ordre le répètent aux agriculteurs : une exploitation est bien plus facile à cambrioler qu'une bijouterie ou une banque. Les voyous l'ont bien compris. TF1 | Reportage G. Brenier, G. Haurillon.