Vols de métaux : pourquoi ils explosent

Dès l'aube, c'est une opération coup de poing dans le Puy-de-Dôme. Ce sont 80 gendarmes mobilisés, un hélicoptère pour démanteler un réseau organisé de voleurs de métaux. Dix individus ont été interpellés dans un camp, cinq d'entre eux condamnés pour vols aggravés en association de malfaiteurs. Cette bande opérait dans le département depuis des mois. Didier Tichit, serrurier, en a fait les frais. Plus de cinq tonnes de métaux lui ont été dérobées, pour 30 000 euros de perte. Leur mode opératoire est toujours le même. Pour remonter le réseau, il a fallu des mois d'enquête, analyse des images de vidéosurveillance, traçage des téléphones, filatures, pour démontrer le caractère de vol en bande organisée. Selon les enquêteurs, plus de 60 entreprises auraient été volées par ce réseau, soit un million d'euros de marchandises. La cible prioritaire des malfrats, c'est le cuivre. Aujourd'hui, une tonne de cuivre vaut, en moyenne, 8 000 euros. Mais alors, comment ces marchandises volées sont-elles écoulées ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A. Creff, R. Roiné, D. Krier