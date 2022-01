Vols de moteurs de bateaux : un fléau dans les ports français

Dans la vidéo en tête de cet article, Jean-Cyril Morin, gérant du groupe "Nautic 33" à Gujan-Mestras (Gironde), décrit comment les malfaiteurs sont rentrés dans l'enceinte de l'entreprise et ont pu réaliser le vol. Les faits se sont déroulés en juin 2020 dans cette société de maintenance. Dix moteurs de bateaux ont été dérobés en pleine nuit par quatre individus dont la technique était bien rodée. "Ils ont repéré les lieux quelques jours auparavant avec mon associé. Ils ont demandé à acheter une remorque. Ils se sont baladés sur le parc à plusieurs", rappelle ce responsable. Le montant total du préjudice s'élève à 170 000 euros. Les délinquants sont restés sur site pendant quatre heures. C'étaient des professionnels du vol extrêmement bien équipés. "Ils coupent la gaine moteur avec une tronçonneuse thermique. Ensuite, ils coupent les tuyaux hydrauliques de la direction. Et après, ils sortent le moteur", explique Pascal Trolte, mécanicien. Les quatre malfaiteurs ont été finalement identifiés grâce à la vidéosurveillance quelques mois plus tard. Plus récemment, les autorités viennent de démanteler une filière internationale de vol de moteur sur le littoral breton. Dans la majorité des cas, la marchandise est revendue dans les pays de l'Est. En France, les moteurs de bateau de plaisance coûtent de 7 000 à 35 000 euros selon leur puissance. Ils sont revendus deux fois moins chers loin de nos frontières. Sur le port d'Arcachon, des gardiens surveillent les pontons toutes les nuits. Et les plaisanciers ont dû s'équiper d'alarmes électroniques par exemple. 350 faits de vol de moteurs ont été constatés en 2021, soit 20% de plus que l'année précédente. TF1 | Reportage G. Ployé, C. Devaux