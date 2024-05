Vols de muguet : les fleuristes se barricadent

Dix-sept caméras, un système d'alarme, depuis un mois, la boutique de fleur "Floore" est aussi sécurisée qu'une banque. Sur place, on ne surveille pas des lingots, mais des roses, des orchidées, et à l'approche du 1er mai, du muguet. Facile à revendre, il est très prisé des voleurs. Les fleuristes ne l'appellent pas l'or blanc pour rien. Un vol en pleine nuit, c'est l'expérience malheureuse vécue par la propriétaire d'une boutique, il y a quelques jours. Sur des images de vidéosurveillance, deux hommes viennent de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Pendant plus de quatre heures, ils vont inspecter la marchandise pot par pot. Ils ne trouvent pas de muguet, et volent alors 500 contenants en faïence. Des milliers d'euros de perte pour le fleuriste, à un moment clé de l'année. Les fleuristes appellent à la vigilance, attention au point de revente le 1er mai. Si les particuliers peuvent vendre du muguet, des règles s'imposent : proposer uniquement du muguet sauvage en petite quantité, sans ajouter d'autres fleurs au bouquet ni emballage. Ne pas respecter ces règles, c'est s'exposer à une amende pouvant aller jusqu'à 300 euros. TF1 | Reportage J. Cressens, F. Litzler