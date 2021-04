Vols de pots catalytiques : un trafic en or

En se rendant au travail, Alexane a remarqué que sa voiture avait un problème. Au début, lorsqu'elle a démarré, la voiture a fait un bruit énorme, qu'elle jugeait anormal. C'est quand elle a regardé en dessous qu'une pièce tombait un peu. Elle vient de se faire dérober son pot catalytique. Une pièce qui filtre le gaz d'échappement. La réparation lui a coûté 100 euros. En réalité, ce qui intéresse les voleurs sur les pots catalytiques sont des métaux rares, le rhodium. Un métal rare dix fois plus cher que l'or. Et le pot est revendu a une cinquantaine d'euro aux marchés noirs, car il contient 0,1 gramme de ce métal dont le cour a explosé. Selon les enquêteurs, des filières se sont organisées pour profiter de cette hausse des prix. Il y a eu plus de faits et le mode opératoire reste le même. Ces dernières semaines, rien qu'à Angers, deux arrestations ont eu lieu pour le vol de ces pots.