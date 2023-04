Vols de voitures : des solutions pour les retrouver

Marie-Françoise Houbiers est handicapée, elle se déplace quotidiennement avec son véhicule. Un vol serait catastrophique, alors elle a acheté un traceur qu’elle cache à l'intérieur et qu'elle active si sa voiture disparaît. Le boîtier permettra de localiser la voiture. D'une autonomie de trois ans, le traçage fonctionne par Bluetooth, grâce à une application téléphonique développée par le fabricant. Si Marie-Françoise déclare sa voiture volée, son boîtier va émettre un signal. Les alertes arrivent dans le bureau du développeur et la police est prévenue instantanément. Le club automobile Roole, propose depuis la semaine dernière ce traceur au prix de 49 euros. Un géant français du GPS, Coyote Group, offre une autre solution, il dispose carrément de ses propres enquêteurs privés. Leur mission est de retrouver des véhicules volés. Ces enquêteurs privés travaillent dans toute la France et sont très efficaces d'après Stéphane Curtelin, directeur marketing du groupe. Ce service coûte quinze euros par mois, sans compter l'installation de la balise. Le nombre de clients augmente. En 2022, l'entreprise a équipé 100 000 véhicules. TF1 | Reportage F. Litzler, P. Bouffard, B. Hacala