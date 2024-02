Vols de voitures : très forte augmentation en 2023

Daniel, victime d’un vol de voiture, est devenu particulièrement tatillon avec sa nouvelle voiture. Antivol bloque volant et si malgré tout, elle était volée, il pourrait la suivre à distance. Le 11 juillet 2023, il ne s'est rendu compte de rien. Le lendemain, sur sa caméra de surveillance, il découvre un homme qui démonte une fenêtre à l’arrière de la voiture. Puis deux complices entrent en scène, munis d’un boîtier électronique, ils démarrent la voiture et en deux minutes trente, le tour est joué. Dans sept vols sur dix, désormais, il n'y a aucune effraction. Résultat, les vols de voitures sont en hausse, plus 11% en 2023. En tête, la petite voiture préférée des Français : la Renault Clio, suivie de la Mégane et de la Peugeot 3008. Pourquoi donc des modèles français ? Les trois départements les plus touchés sont les Bouches-du-Rhône avec 9 236 vols en 2023, puis le nord, presque 6 000 et le Rhône, plus de 5 000 vols. Nous nous sommes rendus chez un garagiste pour comprendre l'une des failles. Comment les voleurs démarrent-ils une voiture ? L'enseigne dit avoir la parade, un secret bien gardé. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Lefebvre, Z. Ajili, M. Bornet, G. Aguerre