Vols de voitures : vos pièces détachées valent de l'or !

Il les a visionnées des dizaines de fois déjà. Baptiste Bedel reste pourtant sidéré par ces images de vidéosurveillance. Le 15 avril dernier, à 3h du matin, deux malfaiteurs cagoulés rentrent de force dans sa casse automobile. Les voyous viennent dérober un fourgon utilitaire caché derrière un camion. Le commando ne réussit pas à démarrer le moteur et va alors utiliser des câbles pour tracter le véhicule. Le fourgon n'a jamais été retrouvé. Seule certitude, il a été entièrement désossé par cette équipe de voleurs présumés de cinq hommes au total, que les gendarmes ont récemment arrêtés. Les suspects auraient volé quinze véhicules utilitaires en seulement un mois, pour y récupérer et revendre chaque centimètre carré des engins. Les délinquants n'ont pas ciblé les véhicules utilitaires par hasard. Les constructeurs automobiles sont à la peine pour fournir suffisamment de pièces détachées aux clients. Résultat, le marché de l'occasion a explosé et la moindre pièce se vend à prix d'or. Ces vols et ces désossages s'observent un peu partout en France. Beaucoup de garagistes installent désormais des caméras, des alarmes et même des herses pour éviter d'être les prochaines victimes. TF1 | Reportage G. Brenier, P. Bouffard