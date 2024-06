Vols d'huile de friture : le nouvel or jaune

Stupeur en cuisine ! Les employés d'un restaurant découvrent que leur huile de friture usagée est très convoitée. Durant trois mois, des voleurs sont venus siphonner leur stock, 100 litres par semaine, au milieu de la nuit. Le patron a dû installer une grille pour mettre fin à la pratique. Ce n'est pas un cas isolé. L'entreprise qui collecte ces huiles pour les recycler appelle tous les restaurateurs à la prudence avant le regain d'activité estivale. Ces vols sont parfois très organisés et coordonnés. La gendarmerie française a découvert en 2023 un trafic européen. Cinq ressortissants bulgares ont été interpellés. Ils envoyaient des milliers de litres d'huile usagée vers une usine de recyclage située aux Pays-Bas. Son trafic était rentable. L'huile de friture usagée y était filtrée pour être revendue ensuite 1 000 euros la tonne. Voici l'explication du phénomène. Un biocarburant est produit en mélangeant de l'essence et de l'huile usagée. On l'utilise souvent sous forme de biodiesel pour les véhicules utilitaires et de biokérosène pour les avions. Sa production augmente depuis trois ans. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage B. Christal, C. Chevreton, C. Courta