Vols et trafics : les cartes Pokémon valent de l'or

De simples bouts de cartons colorés, longtemps oubliés au fond des sacs d'écoliers, ils sont aujourd'hui exposés comme des tableaux de maître. Les cartes Pokémon sont devenues des objets de convoitise pour les collectionneurs, et depuis peu pour les malfrats. Il y a quelques mois, Tristan a été victime d'un cambriolage. La cible est un peu particulière, sa collection de cartes à jouer. 147 petites fiches illustrées, dénichées avec passion pendant six ans, pour raviver ses souvenirs d'enfants, les trois quarts de sa collection ont été dérobés en quelques minutes par des voleurs expérimentés. Simple opportunité ou Tristan était-il pisté pour trouver ces fameuses cartes ? Ces dernières peuvent valoir beaucoup d'argent : "Ça peut être entre 100 euros et jusqu'à cinq chiffres", dit le jeune homme. La valeur totale des pertes est estimée à plus de 620 000 euros. Et il n'est pas la seule victime. En mars 2023, en Bretagne, 200 000 euros de préjudice. Comment en est-on arrivé à des sommes aussi élevées ? En 1999, le dessin animé japonais Pokémon débarque en France. Pikachu, Salamèche, Carapuce, des créatures aux pouvoirs surnaturels et un univers coloré et fantastique, très vite dérivés en jeu de cartes, envahissent les cours d'écoles. Vingt-cinq ans plus tard, toujours diffusé à la télévision, c'est la franchise qui rapporte le plus au monde devant Marvel ou encore Star Wars. TF1 | Reportage L. Cloix, E. Vinzent, P. Mislanghes