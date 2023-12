Vols, faux vendeurs... : les escrocs du matelas

Au mois de juin dernier, Agathe, 93 ans, est victime d'une tentative d'arnaque. Elle témoigne anonymement par peur de représailles. L'homme se présente comme un professionnel de la literie, lacère son matelas à l'aide d'un cutter et y met discrètement des vers de farine. L'escroc lui demande un acompte de 200 euros pour changer de matelas. Elle appelle sa fille qui flaire le piège. Profiter de la vulnérabilité des personnes âgées en prétextant un matelas de mauvaise qualité, c'est un grand classique, alors mieux vaut être renseigné sur l'état de sa literie. L'entreprise Maliterie est aussi victime des arnaqueurs qui usurpent l'identité de ses vendeurs pour faire du porte-à-porte. Ces dernières années, ils ont déposé 27 plaintes. Pour choisir leurs victimes, les voleurs parcourent les Pages Blanches à la recherche des prénoms anciens ou des signes de solitude. Sous aucun prétexte, ces faux démarcheurs ne doivent entrer aux domiciles des personnes vulnérables. La police appelle à la vigilance de leur voisin et de leur proche. TF1 | Reportage C. Gerbelot, D. Mourgues, G. Chièze