Pillages, violences... Les déchèteries prises pour cibles

À Béguey, l'agent venait de fermer la déchèterie quand l'agression a eu lieu. Sa voiture est pourchassée par deux camionnettes, les individus l'obligent à s'arrêter et sortent avec des barres de fer. L'agent s'échappe in extremis. Encore sous le choc et craignant des représailles, c'est la directrice du site qui témoigne. "On peut avoir parfois quelques petites altercations, une petite pression, mais ça n'était jamais arrivé à ce point-là. Ce n'est pas tolérable, on ne peut pas accepter que des individus, qui viennent voler des métaux dans des déchèteries publiques, fassent leur loi, demandent, menacent et agressent nos agents", s'exprime Élodie Bittard. Ce qui intéresse les voleurs, c'est le fer que l'on trouve dans une benne. Depuis plusieurs mois, elle est vidée tous les soirs par des individus, comme sur ses autres images de vidéosurveillance. Pour éviter ces vols, la benne est désormais ramassée tous les jours. La déchèterie revend ce fer pour financer son fonctionnement, c'est autant d'argent en moins pour les trafiquants. Vidéosurveillance, murs d'enceinte de deux mètres et cadenas censés être inviolables, à Saint-Léon, rien ne semble pouvoir arrêter les voleurs. Très organisés, ils ne restent que quelques minutes sur place pour éviter d'être pris sur le fait. Le nombre d'intrusions a été multiplié par quatre depuis le début de l'année. TF1 | Reportage Y. Chambon, E. Boishult, F. Resbeut