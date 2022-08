Vols low cost annulés : comment se faire rembourser ?

Fin de vacances particulièrement stressante. Dans l’aéroport de Prague, le vol retour de Nadia T. vient d’être annulé à la dernière minute par la compagnie low cost Vueling. Il est impossible de les joindre par téléphone, impossible de leur écrire. Nadia se sent démunie. La seule solution est d’acheter un nouveau billet à 450 euros sur une autre compagnie. Jérôme G. a vécu la même mésaventure. Pour lui, c’est Ryanair qui a annulé son vol de retour par SMS la veille du départ. Il a donc acheté quatre nouveaux billets pour sa famille : 1 800 euros, au total, qu’il tente en vain de se faire rembourser par téléphone. Et quand les compagnies répondent, les compensations ne sont pas à la hauteur. C’est une pratique illégale selon un juriste car la réglementation européenne est claire. En cas d’annulation des vols, les compagnies doivent assister, informer et indemniser les passagers jusqu’ à 600 euros. Cet été, les annulations ont augmenté de 17% et les raisons avancées par les compagnies low cost sont parfois très floues. Certaines compagnies sont actuellement dans le viseur de la Commission européenne. TF1 | Reportage L. Romanens, A. Mersi