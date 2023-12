Vols, menaces, chantage : des chantiers à l'arrêt

Un chantier est à l'arrêt depuis quelques semaines. Les ouvriers n'y viennent plus depuis des actes d'intimidation, des menaces, du chantage pour faire travailler certaines personnes ou sociétés. Le phénomène n'est pas nouveau, mais l'omerta règne dans le milieu du BTP. Nous avons tenté d'en discuter avec un chef d'entreprise, sans succès. Situés dans la banlieue sud de Grenoble, ces chantiers font partie d'un vaste projet de rénovation urbaine. Mais ils sont confrontés à un système quasi mafieux, géré par des délinquants des quartiers voisins aux travaux, selon la police. Certains sites sont épargnés. Pour Yassine Hamia, conducteur de travaux chez Eiffage Construction, son chantier est comme protégé. Il emploie des jeunes du quartier, conformément à une obligation légale. Si ce racket concernait jusque-là certains secteurs, il touche aujourd'hui toute la métropole grenobloise. Un problème de fond que la fédération iséroise du BTP et la justice ont décidé de prendre à bras-le-corps, en incitant toutes les entreprises à porter plainte. Mais les enquêtes piétinent, la peur des représailles bloque les témoignages utiles pour remonter jusqu'aux auteurs des faits. TF1 | Reportage O. Couchard, C. Buisine, C. Bruère