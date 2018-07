Que vont devenir les voitures d'Autolib' ?

Il est actuellement difficile de trouver une Autolib' à Paris. Pour cause, près de 200 voitures par jour seront chargées dans des camions, direction l'autoroute. Selon des employés d'Autolib', parmi les 4 000 véhicules de la flotte parisienne, 360 seront revendus à des particuliers partout dans notre territoire. Un millier d’entre eux sera reconditionné, puis redéployé dans d'autres villes. Puis, le reste sera détruit à Romorantin, dans le Loir-et-Cher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.