Vos bonnes résolutions pour 2024

Préférez des voiles plutôt que du gasoil. Pour vous transporter en 2024, une nouvelle liaison maritime se prépare en Bretagne. Pour aller sur l’île de Groix ou au Glénan, une navette régulière de 80 passagers entrera en service en 2024. Il faut encore un peu d’imagination, mais voilà le catamaran. Le trajet durera une heure trente au lieu d’une heure et coûtera 20% plus cher. Transporter et construire autrement, plus sobre et plus économe notamment en eau potable. C’est une première en France. Un duo ingénieur et architecte va installer, au sixième étage d’un immeuble bordelais, un bassin filtrant où convergeront toutes les eaux usées des appartements, sauf les toilettes. Car une fois nettoyées grâce à un système de plante, de sable et d’argile, les eaux propres mais non potables seront employées dans les chasses d'eau, le nettoyage des parkings et l’arrosage des espaces verts. Construire plus sobre ou bien rénover pour l’être davantage et voir du coup baisser sa facture d’électricité. C'est l’aventure éolienne dans laquelle une poignée de villageois s’est lancée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Pinatel, A. Charles-Messance, Y. Chambon