Vosges : émotion et colère après la mort d'une fillette de cinq ans

La famille de la petite Rose a souhaité que nous diffusions cette photo, en tête de cet article, pour lui rendre hommage. Au lendemain de la découverte du corps de la fillette, sa mère ne peut retenir sa douleur. Le corps de l'enfant de cinq ans a été découvert dans un sac-poubelle dans un appartement à seulement quelques centaines de mètres de son domicile. Les habitants témoignent leur soutien à la famille. Ils sont dans le choc. Et toute la commune est bouleversée. Le principal suspect est un adolescent de quinze ans. Il a été interpellé et placé en garde à vue. De nombreux habitants décrivent un jeune homme solitaire, visiblement perturbé. L'adolescent était déjà mis en examen pour viol sur mineure de quinze ans dans une autre affaire toujours en cours. D'abord placé dans un centre éducatif fermé pendant un an, il était de retour chez ses parents depuis deux mois et suivi par la protection judiciaire de la jeunesse. Le gardé à vue reste présumé innocent. Une expertise psychiatrique antérieure à cette affaire avait par ailleurs conclu à l'absence de troubles mentaux chez ce jeune homme. TF1 | Reportage S. Chevallereau, G. Gruber, F. Mignard