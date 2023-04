Vosges : que sait-on du profil du suspect ?

Au pied de la maison de la petite Rose, on voit ses portraits et des fleurs déposés par les habitants de la commune. Ce qui interroge désormais, c’est le passé du principal suspect, âgé de quinze ans. Dans une précédente affaire, il avait été placé dans un centre éducatif fermé à Morsbach (Moselle), pendant un an. Mis en examen, pour la séquestration et le viol de deux garçons, de dix et onze ans dans un bois. De retour chez ses parents depuis deux mois, pourquoi a-t-il été libéré ? L’enquête sur la mort de Rose progresse, notamment grâce aux caméras de vidéosurveillance de la commune. Elles enregistrent l’adolescent en train d’aborder la fillette dans ce square, en image, à quelques pas de chez-elle, puis, leur chemin jusqu’au domicile du suspect à 150 mètres, sans qu’il ne fasse usage de la force. Les auditions de témoins ont débuté, 25 personnes ont déjà été entendues, dont trois mineurs, à qui le suspect aurait proposé de venir voir un chat chez lui, ces derniers jours. Le suspect est présumé innocent pour l'instant. L’autopsie du corps de la fillette, prévue pour vendredi 28 avril, devrait permettre de connaître les causes de sa mort. TF1 | Reportage S. Chevallereau, M. Simon, F. Mignard