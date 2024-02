Vote : pourquoi interdire les SUV en ville ?

Ce matin, c’était l’influence pour répondre à la question “Allez-vous voter pour ou contre une tarification spécifique pour les SUV dans Paris ?” La mairie de Paris propose de tripler le prix de stationnement pour ces véhicules plus imposants, non pas pour les résidents parisiens, mais pour ceux qui viennent de l'extérieur. Sont concernées, les voitures thermiques ou hybrides de plus de 1,6 tonne, mais aussi les électriques de plus de deux tonnes. Le parking passerait de 6 à 18 euros l’heure pour les arrondissements centraux et quatre à douze euros pour les autres. Voici les arguments de la ville de Paris : un, ces voitures sont plus encombrantes. Pour s’en rendre compte, il suffit d’en garer sur des places dessinées, il y a plus de 30 ans. Et deux, elles seraient plus polluantes, sauf qu’en réalité, c’est le poids qui est pris en compte. En clair, les propriétaires de certaines berlines, aussi, payeront plus cher. TF1 | Reportage D. De Araujo, P. Gallaccio, F. Chevallet