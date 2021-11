Votre café, vous l’aimez comment ?

Du café très serré à l'immense gobelet américain en passant par toutes les variations de couleur, quel est le café que vous préférez ? Chacun a son goût : court ou allongé, amer ou bien sucré. Pour plus de la moitié des Français, prendre un café le matin est un rituel incontournable. "Commencer une belle journée sans café, c'est impossible pour moi", affirme un jeune homme, au micro de TF1. D'autres peuvent en prendre jusqu'à sept à huit fois par jour. Alors, le matin, après le déjeuner, l'après-midi, après le dîner... Les personnes que nous avons croisées ont chacune leur préférence. Et si prendre un café est parfois devenu un automatisme. "On ne va pas se mentir, ce n'est pas la meilleure boisson du monde. Mais on prend l'habitude et on en devient addicte", reconnaît une jeune femme. Les Français sont parmi les plus gros consommateurs de café au monde, avec près de 5 kg par habitant et par an. Si certains aiment prendre le café en terrasse avec leurs amis, d'autres préfèrent le prendre au bureau, dans la rue, dans la voiture. Et à la maison, chacun a son secret pour réussir le café. "J'aime bien les petites cafetières qui ronronnent quand le café sort", nous confie une grand-mère. "Je le consomme dans une cafetière à l'ancienne, avec un filtre", avoue une autre. "Les capsules sont plus pratiques. Il y a l'intensité qui est marquée. Donc, comme ça, on peut trouver des choses à notre goût", rassure un jeune homme. Les capsules et dosettes représentent la moitié de la consommation. Les Français dépensent chaque année quatre milliards d'euros pour leur café. TF1 | Reportage N. Pellerin, C. Chevreton, B. Rey