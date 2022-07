Votre carte d'identité bientôt dans votre smartphone

Votre carte d'identité directement dans votre smartphone, pensez-vous que ça doit une bonne ou une mauvaise idée ? Certains pensent que c'est une bonne idée, et d'autres non. Si vous faites partie de cette deuxième catégorie, rassurez-vous, cette carte d'identité électronique ne prendra pas la place de votre carte plastifiée classique. Elle ne permettra ni de voyager ni de prouver votre identité lors d'un contrôle de police. Son réel objectif est de simplifier et sécuriser certaines de vos démarches administratives. Il y a cependant un détail important à préciser : l'application sera disponible seulement si vous disposez la nouvelle carte d'identité nationale. Et comme pour une carte bancaire, la sécurité est renforcée. "Elle a un code PIN qui est au choix de l'usager et qui va permettre de garantir que n'importe qui ne peut pas aller lire ces données d'identité", précise Jean-Karim Zinzindohoue, directeur technique du programme interministériel France Identité Numérique. Cette application ne sera disponible que dans quelques mois. Passeport, carte vitale ou encore permis de conduire pourraient suivre. L'Etat souhaite en effet accélérer la numérisation de nos documents officiels. TF1 | Reportage E. Berra, A. Dubail