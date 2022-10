Votre pouvoir d'achat : forte hausse de la taxe foncière

Jean-Claude et ses filles ont sorti la calculatrice. Cette année 2022, la taxe foncière augmente fortement pour ce retraité. Plus de 13% d'augmentation pour la ville de Pau, l'une des plus fortes hausses en France cette année. La municipalité rappelle qu'elle a baissé sa taxe foncière ces dernières années, mais qu'une hausse était nécessaire en 2022, après la crise sanitaire pour poursuivre les investissements en cours. Les habitants rencontrés par nos journalistes sont plus satisfaits des travaux réalisés. Cependant, certains s'interrogent : faut-il continuer à augmenter le budget de la commune ? Tous les propriétaires ne pourront pas faire face à cette hausse. Beaucoup n'en ont pas les moyens. La mairie de Pau s'engage à ne pas augmenter son taux en 2023, mais de nombreuses villes devraient connaître une nouvelle augmentation pour amortir l'inflation de cette année. TF1 | Reportage A. Vieira, D. Bertaud.