Votre retraite demain : ce qui va changer pour les Français

Ces derniers jours, le gouvernement avait préparé les esprits et c'est désormais officiel. Après de longs mois de concertation, l'âge légal de départ à la retraite est repoussé de 62 ans à 64 ans. C'est une mesure progressive à l'horizon 2030. Un allongement qui suscite surtout du fatalisme chez de nombreux Français rencontrés ce mardi soir. Pour y arriver, l'âge de départ en retraite sera relevé progressivement à raison de trois mois supplémentaires par an. La première génération concernée est celle née après le 1er septembre 1961. Cette génération travaillera donc 62 ans et trois mois. Un âge légal de départ qui s'accompagne d'une accélération de l'allongement de durée de cotisations. Une reforme qui prévoit aussi la mise en place d'un minimum retraite pour une carrière complète, soit près de 1 200 euros par mois pour les nouveaux retraités. Une autre annonce majeure : ça sera aussi la fin des régimes spéciaux. Le texte sera débattu début février à l'Assemblée, pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2023. TF1 | Reportage M. Chantrait, A. Cazabonne, H. Dreyfus