Vous faites les comptes : une journée dans le budget d’une famille

Manger, se chauffer ou se déplacer, un défi du quotidien pour la famille Louiggi et ses cinq enfants. Avec les allocations et son congé parental, Isabelle touche 1 200 € par mois. Son mari, chef de chantier, gagne 2 100 € par mois. Cela leur fait donc 3 300 € par mois. Mais les dépenses sont nombreuses, à commencer par la nourriture. Aujourd'hui, c'est pizza maison. Meilleures que les industrielles selon les enfants et surtout moins chères. En deux ans, Aurélie a pourtant vu le prix de son caddie s'envoler. Sur les 3 300 € que gagne le couple chaque mois, 800 € partent dans les courses. Et pour aller au supermarché ou emmener les enfants à l'école, encore faut-il faire le plein. La famille a deux véhicules. Elle est donc doublement touchée par l'augmentation des prix à la pompe. Il faut donc soustraire le budget carburant : 230 € par mois. À cela, s'ajoute la facture de gaz et d'électricité : 221 € mensuel. Là encore, les prix augmentent. Tous les moyens sont bons pour limiter les factures. Il faut encore soustraire le loyer : 730 € par mois, les crédits des voitures : 550 €, ou quelques dépenses de loisir. À la fin du mois, il reste 75 € à la famille, sans compter les imprévus. Malgré cela, la famille compte bien s'offrir des vacances cet été, au mois de juin, une saison où les tarifs sont les moins élevés. TF1 | Reportage J. Cressens - J. Duong - P. Rousset