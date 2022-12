Vous font-ils voir la vie en bleu ?

Fièrement, il a accroché le drapeau tricolore au-dessus de son étal. Sur ce marché nantais, Jérôme, maraîcher, s'avoue charmé par cette nouvelle génération de joueurs, sa jeunesse. "La jeunesse... Je crois que le groupe s'est trouvé. Il y a un petit quelque chose... Je ne sais pas, ça prend" a-t-il dit. Et comme d'habitude, lorsque les Bleus brillent, l'enthousiasme est partout. L'esprit d'équipe, ça plaît. "Il y a une bonne ambiance. Ça joue collectif, "Dembélé, Mbappé, il y a de la puissance sur les côtés. Ça envoie, ça régale, c'est taquin" et une jeune femme a même affirmé "j'aimerais bien faire partie de l'équipe de France". À Lyon, entre les croissants et les grilles de sudoku, même ardeur ce matin. "Volontaire, déterminé, combattant... Magnifique !". Sur un terrain de football en région parisienne, les exploits à Doha servent même d'exemples. "Ce sont un peu nos idoles, les joueurs français. Du coup, on s'inspire un peu de leur jeu, de leur façon de faire. Et également, leur mentalité à gagner", s'est confié un des joueurs. Tous les quatre ans, l'équipe de France offre une bouffée d'air. "On sort du covid. On voit des stades remplis, des belles ambiances, que du bonheur pour nous en tant que supporters". À l'heure actuelle, quelle que soit votre ville, les Bleus dans vos yeux ne semblaient avoir que des atouts. TF1 | Reportage Q. Fichet, L. Attal, K. Gaignoux