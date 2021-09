Voyage annulé à cause du Covid : comment se faire rembourser son avoir ?

En mars 2020, Marie-Odile devait rester un mois au Maroc, mais au bout de quinze jours, elle a été rapatriée. En guise de compensation, le voyagiste lui a donné un avoir d'une valeur de 266 euros valable 18 mois. Une somme qu'elle compte bien récupérer. Le bon arrive bientôt à son terme, alors elle appelle son agence de voyage. Cette dernière dit ne pas pouvoir enclencher de remboursement avant le mois de décembre, ce qui correspond au délai prévu par la loi. Marie-Odile est donc rassurée. Ce n'est pas le cas de Joëlle. Elle a un bon de 980 euros auprès d'une agence 100% en ligne. Un jour, cet avoir a disparu de son compte client. Après des dizaines de messages, l'erreur a été corrigée. On lui promet un remboursement dans deux semaines et elle reste vigilante. À l'agence Circuits Voyages Renaux en Meurthe-et-Moselle, on nous assure que 50% des clients préfèrent utiliser leur bon pour repartir en voyage, quitte à changer de destination si les frontières sont fermées. Si vous tenez absolument à récupérer votre argent, faites attention. Raphaël Bartolomé, responsable du service juridique de l'Association des consommateurs UFC-Que Choisir, a remarqué une pratique abusive concernant les frais. Selon ses explications, les agences de voyage ne peuvent pas facturer de frais pour le remboursement des avoirs, peu importe l'appellation. C'est l'intégralité de l'avoir qui doit être remboursée en argent. Et même si votre agence n'a pas assez de trésorerie pour vous rembourser, il existe des fonds de garantie, qui une fois saisis, vous rendront votre argent.