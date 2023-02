Voyage au centre de la terre dans le Gard

C’est d’abord le bruit qui a surpris les habitants du village. Il y a à quelques mètres seulement des premières maisons, une énorme déflagration. Le fond de gouffre des Espélugues s'effondre, emportant avec lui plus de 15 000 tonnes de terre sur 20 000 de profondeur. Depuis, un périmètre de sécurité en interdit l’accès. Ce lundi, une équipe d'experts est dépêchée sur place, dirigée par Laurent Bruxelles, géoarchéologue au CNRS. Nous avons l’autorisation de les accompagner. Il y a un accès au bord de la falaise, simple et rapide, s'ensuit une descente de 60 mètres, plus technique, dans un décor de la taille des arènes de Nîmes. Heureusement, ce jour-là, il n’y avait personne, parce qu’en s’approchant, c’est impressionnant. Il ne reste qu’un cratère de la taille d’un immeuble de six étages. Le sol se prolongeait devant nos pieds, comme on peut le voir sur une photo récente. Mais il a été avalé, il ne reste qu’une trace noire, et une petite terrasse épargnée. Il s’agit d’un phénomène rare, mais pourtant connu des scientifiques. Le premier responsable, c’est le Gardon, la rivière s’est frayée un chemin en sous-sol, grignotant petit à petit la roche calcaire. TF1 | Reportage D. Salmon, M. Simone